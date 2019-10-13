التحية العسكرية لمنتخب تركيا تثير جدلا في أوروبا.. هل تحمل دلالات سياسية؟

أثارت التحية العسكرية التي قدمها لاعبو منتخب تركيا، بعد تسجيل هدف في مرمى منتخب ألبانيا، الكثير من جدل في أروبا، وذهبت العديد من التقارير الصحفية في القارة العجوز، إلى التأكيد على أن عقوبات ثقيلة تلوح في الأفق.

ونقلت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الأحد، تصريحا من مسؤول الصحافة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي أكد بأن هذا الأخير” فتح تحقيقا من أجل معرفة حقيقة الحركة التي أقدم عليها لاعبو المنتخب التركي وكذا خلفياتها، مشددا على أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.

وسجل المنتخب التركي، هدفا في آخر الدقائق، في مرمى منتخب ألبانيا، في إطار إقصائيات كأس أوروبا للأمم، عن المجموعة الثانية، واختار اللاعبون الاحتفال بطريقة “عسكيرة” بعد أن وجهوا التحية للجماهير.

هذه الحركة، تم اعتبارها بأنها تحمل دلالات سياسية، وتشير إلى دعم المنتخب لخطوة رئيس البلاد، بشن حملة عسكرية على الحدود مع الأكراد، غير أن الأمر لم يتم تأكيده بشكل صريح من اللاعبين.