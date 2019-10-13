أم الفحم: تعيين مدير عام يهودي قد يتسبب بأزمة ائتلافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت كتلة "شباب التغيير" برئاسة نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي علي عدنان بركات، رئيس البلدية، د. سمير صبحي، بالعدول عن نيته تعيين مدير عام للبلدية من المجتمع اليهودي.

وتبدو حالة عدم الوفاق واضحة بين مكوّنات الائتلاف البلدي الذي يقوده" البيت الفحماوي" بالشراكة مع "شباب التغيير" في أعقاب توجه رئيس البلدية لخطوة غير مسبوقة وهي تعيين شخصية يهودية لمنصب مدير عام بلدية أم الفحم، قد تتسبب بأزمة ائتلافية.

وذكرت "شباب التغيير" في رسالة وجهتها لرئيس البلدية: "نحن أعضاء حركة شباب التّغيير في المجلس البلدي وفي الائتلاف: المحامي علي بركات، ود. محمّد أبو حفيظة، والفنان وافي زيتاوي، منحازون دومًا للمواطن الفحماوي، والمصلحة الفحماوية، فبوصلتنا الواضحة والواحدة هي أم الفحم ومصلحتها العليا.. قفزًا وتغاضيًا عن أي مصالح آنية وضيقة. بعد البحث والدّراسة والتشاور الداخلي ومع أصحاب الشأن والخبرة، فإننا نرى أنّ قرارك تعيين مدير عام لبلدية أمّ الفحم في الوقت الحالي غير موفق".

وشرحت الكتلة أسباب رفضها تعيين مدير عام، حاليا، "من المعلوم لدينا جميعًا، أنّ الميزانية السنوية بالكاد تفي بحاجات مدينتنا الحبيبة البسيطة؛ فضلًا عن العجز الوشيك المتوقع في دفع معاشات الموظفين؛ فكيف لنا أن نحمل الميزانية دفوعات أخرى تصل إلى ما يقارب المليون شيكل سنويًا لمدير عام البلدية".

علي بركات

وأضافت: "نحن حركة شباب التغيير ومن منطلق مسؤوليتنا السياسية والإدارية والأمانة التي كلفنا بها ولإيماننا أنّ النّاخب الفحماويّ اختار من يحرص ويسهر على مصلحته من أبناء بلدته، وممن يعيشون وجع المدينة؛ فكيف بنا أن نقوم بتعيين مدير عام له صلاحيات لا تقل عن رئيس بلدية أمّ الفحم؟! بل لا يتكلّم لغة المواطنين ولا يتقن ثقافتهم ونلزمهم بدفع معاشه من أموال مدفوعات الأرنونا على حساب تقديم الخدمات لهم هو في الحقيقة استهتار بعقول أهلنا في أم الفحم وتخل عن مسؤولياتنا كممثلين عنه، انتخبنا أصلا لتحسين الوضع البلدي العام لا لإغراقه في الديون".

وذكرت أنه "إيمانًا منّا بأنّ رئيس البلدية ونوّابه وأعضاء الائتلاف والمعارضة يمتلكون القدرات والكفاءات المهنيّة الكافية؛ لتمكّنهم من النّهوض بمدينتنا؛ إذا خلصت النوايا للعمل الوحدوي؛ فمنهم المهندس ومنهم المحاسب والمعلّم والمدير والمحامي والفنان والطّبيب؛ لذلك لسنا بحاجة لتعيين مدير عام للبلديّة، في ظلّ ما تقدم من ملابسات وطوارئ".

Advertisements

وأكدت "شباب التغيير" أنّ "اتّخاذ قرار من هذا القبيل بعد مرور أقلّ من سنة واحدة فقط والتي يشهد لها جميع المواطنين بانها مليئة بالمشاريع التي ظهرت على حيز التنفيذ يثبت للجميع بعدم حاجتنا لهذه الوظيفة والتي من شانها أن تعود بنا إلى الوراء في ظل شح الميزانيات والوضع القائم كما ذكرنا في البند الثالث حيث أن قرار من هذا القبيل قد يُفهم بأنه قرار ناشئ عن قلّة خبرةٍ ودراية، سيما وأن أيًا من الإدارات السابقة لم تفكر بهذه الخطوة. إيمانًا منّا بأنّ تعيين مدير عام لبلدية أم الفحم من المجتمع اليهوديّ في مدينة لها مكانتها ومقامها سيؤثّر سلبًا على شبابنا في المجتمع العربيّ عامة وفي مدينة أمّ الفحم خاصّة؛ إذ نرى أنّ الأمر يهوّن من الكفاءات والقدرات في المجتمع العربي خصوصًا في ظلّ سياسات التّمييز الموجودة. وأخيرًا أنّ اختيار مدير عام من المجتمع اليهودي كفيل أن يحوّل حديثنا، إن بقصدٍ أو بغيره، كرئيس ونواب وأعضاء وموظفين وحتّى المراجعين إلى اللّغة العبريّة إن كان في ظلّ جلسات الإدارة والمجلس البلديّ، بالإضافة إلى أن أبسط المراسلات ستكون باللغة العبرية، وهو ما يعتبر ضرب لرسالتنا كبلدية وهي بعث اللغة العربية ورد الاعتبار لها، وهذا الأمر ليس بإمكاننا التّعايش معه خصوصًا أنّنا طالما افتخرنا بأمّ الفحم الاسم الحركي لفلسطين. فليس من المعقول أن نغيّر هيكليّة بلد كامل من أجل شخص واحد!".

وذكّرت الكتلة، رئيس البلدية، بأنه "لم نستطع زيادة ساعات الدّوام في المكتبة العامّة لساعات متأخّرة؛ لكي يتسنّى للطّلبة الجامعيّين استعمال المكتبة للدراسة لشحّ الميزانيّات! بدلًا من تعيين هذا المنصب بتكلفة أكثر من مليون شيكل سنويًا فإنّنا نرى أنّ استغلال جزء بسيط من هذه التّكلفة كفيل بإحداث تغييرات إيجابية كبيرة في العديد من مرافق العمل البلدي التي تخدم أهلنا مباشرة ومنها ما أشرنا إليه والمتعلق بالمكتبة العامة التي تزداد أهميتها أو بإنشاء ملاعب في الأحياء أو توظيف متخصص يتابع قضايا الإصلاح والنزاعات والخلافات في المدينة، قبل أن تستفحل، أو تدعيم القطاع الشبابي وتوفير الخدمات التي بوسعها وقف حالة التدهور التي نعيش مع شبابنا أو تعيين طاقم تخصصي يتابع شأن انتشار السموم بين شبابنا وفتياننا والقائمة طويلة".

ورأت "شباب التغيير" أن العدول عن تعيين مدير عام في الوقت الراهن، أيًا كان هو القرار الأصوب.

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، لكن لم نفلح بذلك، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.