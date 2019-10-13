جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه بالتورط في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الأحد، في طلب تمديد فترة اعتقال شاب (24 عاما) من سكان جسر الزرقاء بشبهة التورط في جريمة إطلاق نار.
ونسبت الشرطة للشاب المعتقل شبهة التورط في جريمة إطلاق النار التي أصيب فيها خمسة أشخاص بينهم 4 نساء ورجل بجروح متفاوتة، الليلة الماضية.
وفي سياق ذي صلة، تسود البلدات العربية أجواء قلق وتذمر إثر ازدياد أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة وفوضى السلاح، فيما تواصلت الاحتجاجات المنددة بالعنف والجريمة، والداعية إلى اجتثاث جذورها من البلدات العربية.
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