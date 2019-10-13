25 قتيلا جراء إعصار ضرب اليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا الإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب شرقي ووسط اليابان إلى 25، الأحد، بالإضافة إلى فقدان 15 آخرين.

ويبذل الجنود اليابانيون جهودًا لمساعدة المحاصرين بفيضانات في أماكن عدة، كما ذكرت السلطات.

وألحقت العاصفة المحملة بأمطار "غير مسبوقة" في غزارتها، دمارا خلال عبورها وسط وشرق اليابان، ليل السبت – الأحد، إذ غمرت المياه بيوتا ووقعت حوادث انزلاق للتربة، بينما اجتاحت المياه مناطق عدة.

ودُفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أو في سيارات جرفتها المياه، وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وتشهد منطقة ناغانو (وسط البلاد) فيضانات كبيرة، بعدما انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية، ارتفع فيها مستوى المياه حتى الطابق الأول.

وحشدت الحكومة اليابانية 27 ألف جندي من قوات الدفاع الذاتي للمشاركة في عمليات الإغاثة، وعرضت شبكة التلفزيون "إن إتش كي" لقطات لواحدة من مروحيّات الجيش، وهي تنقل سكانا من أسطح منازل في منطقة ناغانو.

وفي كاواغوي بشمال غرب طوكيو، يقوم رجال إنقاذ بإجلاء مسنين بعضهم على كراس متحركة وبواسطة مركب من دار لهم حاصرتها المياه.

وظهر في لقطات أخرى بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون بمناديل بيضاء لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية، كما ظهرت صور التقطت من الجو قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7.3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار، ونفّذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

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ودفعت كثافة الأمطار إلى رفع مستوى التحذير الذي أطلقته، إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع كارثية متوقعة.

وأسفرت الأحوال الجويّة السيئة عن مقتل شخص منذ صباح السبت في منطقة شيبا الضاحية الشرقية لطوكيو، وقال رجال الإطفاء إنه رجل عثر على جثته في شاحنة صغيرة مقلوبة.

وارتفعت حصيلة الضحايا مع مرور العاصفة التي تسببت في سقوط قتلى في وسط البلاد وشمال شرقها، وقد سقطوا بعدما جرفتهم المياه أو في حوادث انزلاق للتربة.

وغرقت سفينة شحن ترفع العلم البنمي، مساء السبت، في خليج طوكيو ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، وتم إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم بينما ما زال سبعة آخرون مفقودين.

وأحصت الحكومة، الأحد، تسعة مفقودين في البلاد و140 جريحا. وأكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن "الحكومة ستفعل ما بوسعها"، مؤكدا استعداده لنشر مزيد من القوات.

من جهة أخرى، ما زال أكثر من 160 ألف منزل محرومٍ من الكهرباء، بعد ظهر الأربعاء في البلاد، حسب قناة "إن إتش كي".

وأدّى الإعصار إلى تأجيل سباق جائزة اليابان الكبرى - المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوزوكا، بالقرب من ناغويا (وسط).

وشلّ الإعصار حركة النقل في منطقة طوكيو الكبرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع طويلة، إذ إن الإثنين يوم عطلة. وتستأنف حركة القطارات الأحد لكن الرحلات الجوية عادت جزئيا.

ويضرب نحو عشرين إعصارا اليابان كل سنة، وقبل "هاغيبيس"، أدى الإعصار فاكساي إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية أيلول/سبتمبر وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا. وقد تضرر أو دمر 36 ألف منزل وحرمت منازل عديدة من الكهرباء لأسابيع.