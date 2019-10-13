برلماني يتحدث عن وزارات 'ميتة' ويحذر من تظاهرات أكبر

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم الأحد، على ضرورة إجراء تغيير وزاري في بعض الوزارات التي وصفها بـ"الميتة"، محذراً من تظاهرات أكبر في حال عدم وجود خطوات حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين.
وأضاف فدعم، أن "تحقيق المطالب بحاجة إلى إرادة حقيقية ونعتقد أن تلك الإرادة لن تتحقق ما لم يكن هناك تغيير وزاري في بعض الوزارات الميتة بنظرنا"، لافتاً إلى أن "المطالب الجماهيرية ليست جديدة، وكانت هناك تظاهرات سابقة تحمل نفس المطالب، كما طالبنا نحن في الحكمة ومنذ وقت طويل بنفس تلك المطالب ووضعنا النقاط على الحروف، لكن لم نجد أي آذان صاغية لتلبية تلك المطالب".
وتابع قائلاً: "مع الأسف أنه بعد سقوط أكثر من 200 ضحية والاف الجرحى نجد الحكومة اليوم تعمل على تلبية المطالب، ونأسف أن يكون ثمن الحقوق هو دماء الأبرياء الذين من حقهم التظاهر والمطالبة بحقوقهم"، مشدداً على أن "التظاهرات كانت في بداياتها سلمية لكن الاستفزاز كان السبب في رد الفعل المعاكس، ونعتقد أن التظاهرات التي حصلت لن تكون النهاية بل ستكون هناك أكبر منها بحال لم تكن هناك خطوات حقيقية لتلبية المطالب وعدم تسويفها كما حصل بالمرات السابقة".
وأشار فدعم إلى أنه "كان الأجدر بالحكومة أن تسبق الوضع بخطوة وأن تحقق المطالب ضمن برنامجها الحكومي بدل أن تكون تلك الاستجابة كرد فعل على تظاهرات جماهيرية".
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