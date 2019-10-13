مقتل ضابط وجنديين بانفجار سيارة مفخخة غربي الانبار

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن سيارة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم، في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي محافظة الانبار، مستهدفة دورية للجيش العراقي، ما اسفر عن مقتل ضابط وجنديين.

واشار المصدر، الى أن القوات الامنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.