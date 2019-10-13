السفير التركي: نأمل بتعاون العراق بشأن عملياتنا في سوريا

اعرب السفير التركي لدى بغداد، الاحد، عن امله بتعاون العراق بشأن العمليات العسكرية في سوريا.

وقال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، ان "تركيا مصرة على مكافحة الارهاب"، مضيفا "نامل بالتعاون مع الجانب العراقي بشأن العمليات العسكرية في سوريا".

واضاف انه "لغاية الان قمنا بتنفيذ عمليتين في سوريا"، موضحا انه "اثناء العمليات تم القضاء على عدد كبير من العناصر الارهابية".

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وطالب يلدز بـ"عدم تصديق الشائعات"، موضحا ان "العمليات لا تستهدف المدنيين ولا الحلفاء".

وبين "عندما تنتهي العمليات العسكرية سنقوم باعادة الاسر السورية الى مناطقها".

يذكر ان مجلس الامن الوطني ناقش في 11 تشرين الاول الحالي، تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، فيما وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.