مسؤول أمريكي: قواتنا في سوريا قد تشتبك مع موالين لتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول أمريكي، الأحد، أن قوات بلاده المتمركزة في شمالي سوريا معرضة لخطر أن تكون معزولة.

وأضاف، في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام، أن القوات الأمريكية قد تشتبك مع مسلحين مدعومين من تركيا.

وتواصل تركيا عمليتها العسكرية تحت اسم "نبع السلام" والتي بدأتها الأربعاء الماضي على الشمال السوري.

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وواجهت العملية التركية انتقادات ومخاوف دولية من أن تتسبب في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي على شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب أردوغان.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدات تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا جراء الهجوم التركي.