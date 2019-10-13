رئيس وزراء باكستان: سأحاول تسهيل محادثات بين إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد في طهران إن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتسهيل إجراء محادثات بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية، مضيفا أنه سيتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء.
ومضى خان قائلا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، "لا تريد باكستان صراعا بين إيران والسعودية... يسرني تسهيل محادثات بين طهران والرياض... يحدوني أمل كبير لأني أجريت محادثات بناءة مع الرئيس (الإيراني)".
ووصل خان إلى طهران اليوم الأحد، وسيلتقي في وقت لاحق بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
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