الجامعة العربية: محاولة إسرائيل محو الهوية الفلسطينية بالمناهج انتهاك للاتفاقيات الدولية

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ “100” للجنة البرامج التعليمية الموجّة للطلبة العرب “الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”، والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في كلمته الافتتاحية أمام الدورة، إن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة منع تدريس المنهج الفلسطيني في القدس يشكّل تعديًا جديدًا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.

وأوضح أنه وَفْقًا للمعاهدات الدولية يقع على عاتق الدولة المحتلة توفير الأجواء التعليمية المناسبة للطلبة دون المساس بمجرى العملية التعليمية أو منع استمرارها، لافتًا إلى التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين ومنها المعوقات والممارسات الإسرائيلية ضد العملية التعليمية والمدارس بصورة أساسية وبخاصة المناطق التي تسمى مناطق (ج) ومناطق الأغوار، أو في البلدة القديمة في مدينتي الخليل القدس.

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وأشار “أبو علي” إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تشويه المناهج الفلسطينية من خلال قيامها بحذف كل النصوص التي تحمل معاني الدفاع عن شرعية وعدالة القضية الفلسطينية، فضلًا عن القصائد والرموز الوطنية ودروس التاريخ الفلسطينية، وكل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية.

وأضاف أن المناهج الإسرائيلية قدّمت الإنسان العربي على أنه مخلوق مشوه بصورة منفرة، وأن العرب يتصفون بالوحشية والهمجية مما يدعم السلوك العدواني تجاه العرب وتسهيل ارتكاب الجرائم بحقهم، داعيًا لجنة مكافحة العنصرية في الأمم المتحدة إلى دراسة وكشف هذه الممارسات، والمطالبة بحذفها في نطاق الجهود الدولية للمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وأكد أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

من جانبه بيّن مدير عام إذاعة فلسطين حسام حمدي في كلمته أن لجنة البرامج التعليمية الموجّة للطلبة العرب “الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تواصل عملها تحت مظلة الجامعة العربية لمدة 50 عامًا، حيث ناقشت خلالها أمور الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة. وحذّر “حمدي” من وجود مساعٍ لإسقاط المنطقة العربية في حالة من الضياع عبر استهداف مصر والدول العربية، مؤكدًا أهمية البرامج الموجهة للطلبة العرب التي تقدمها إذاعة صوت فلسطين في مجال البرامج التعليمية والثقافية لتأهيل النشء الفلسطيني لمعرفة تاريخ أمته.