الان تتابع السيسي: مصر دخلت مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر دخلت مستوى الفقر المائي بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن حجم المياه المتاح للمصريين بالكامل، ليس كاملًا حاليًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، مضيفًا أنه تابع ردود أفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سد النهضة والتي جاءت مبالغة للغاية، لافتًا إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على اللقاء في موسكو للحديث عن سد النهضة.
وأضاف “السيسي”، أن بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجيش شهد تسليحًا جيدًا في المعدات خلال الـ20 سنة الماضية.
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