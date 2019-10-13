الان تتابع بريطانيا تعرب عن قلقها العميق تجاه الاعتداء التركي على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
طالبت بريطانيا من تركيا وقف هجومها على شمال شرقي سوريا والدخول في عملية حوار بين جميع الأطراف هناك.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن بريطانيا يساورها “قلق عميق” تُجاه العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا وحث على إنهاء الهجوم التركي والدخول في عملية حوار.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت، وَفْقًا لما ذكره متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية.
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء البريطاني بين موقف بلاده خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس التركي أنها لا تؤيد هذه العملية العسكرية في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتقوض التقدم الذي أحرز ضد محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
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