- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 13 أكتوبر 2019
النيابة
متابعات_الخليج 365
قررت النيابة العامة في الكويت، قبل قليل، حجز الشيخ عبدالله السالم الصباح المتهم بالإساءة للضابط صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع.
وعلى الرغم من أن الشيخ أنكر الاتهام الموجه إليه إلا أن النيابة التفتت عن إنكاره وقررت حجزه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور الذي تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدّم «نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون، وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر، وسعة الصدر».
وأكد الجراح على أنه «لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية دون أي استثناء، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي»، ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة للإساءة إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. النيابة تحجز الشيخ عبدالله السالم الصباح بسبب الإساءة للمقدم صالح الراشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.