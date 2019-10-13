الكويت.. النيابة تحجز الشيخ عبدالله السالم الصباح بسبب الإساءة للمقدم صالح الراشد

الأحد 13 أكتوبر 2019

النيابة

متابعات_الخليج 365

قررت النيابة العامة في الكويت، قبل قليل، حجز الشيخ عبدالله السالم الصباح المتهم بالإساءة للضابط صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي انتشر على نطاق واسع.

وعلى الرغم من أن الشيخ أنكر الاتهام الموجه إليه إلا أن النيابة التفتت عن إنكاره وقررت حجزه.

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وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد من مرتبات الإدارة العامة للمرور الذي تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدّم «نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون، وأيضاً في ضبط النفس والسلوك المتحضر، وسعة الصدر».

وأكد الجراح على أنه «لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية دون أي استثناء، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أياً كان منصبه أو وضعه الاجتماعي»، ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة للإساءة إليهم.