زيارات جديدة لـ بوتين بمنطقة الخليج الأحد 13 أكتوبر 2019 الخليج 365_وكالات على خلاف المرات السابقة التي زار فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منطقة الخليج، فإن الجولة الجديدة التي يبدأها الاثنين بزيارة السعودية، ويعقبها بزيارة للإمارات، تشكل نقلة كبيرة في العلاقات الروسية الخليجية، التي ظلت محاطة بالشكوك الموروثة من الحقبة السوفيتية، أو بسوء الفهم الذي خلفه التدخل الروسي في سوريا، والذي مثل على مدى السنوات القليلة الماضية تحديًا للعلاقات بين الجانبين.

بوتين يأتي للمنطقة في مناخ جديد، وبمعطيات مختلفة. فهناك تبدل كبير في المواقف، وفي المشهد الإقليمي هناك اختلاف كبير في الأولويات، وبمستوى ونوعية التفاعل مع المستجدات.

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