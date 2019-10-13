رفع أعلام داعش على قرى بين تل نمر وعين عيسى في شمال سوريا

الأحد 13 أكتوبر 2019

داعش

متابعات_الخليج 365

قالت موفدة قناة الحدث إلى شمال سوريا أن عدد من القرى التي دخلتها القوات التركية رفع فيها أعلام داعش .



وأوضحت القناة أن أعلام داعش رفعت على القرى بين تل نمر وعين عيسى .. مشيرة إلى محاولات عيصان في كل السجون التي تحتجز عناصر داعش فيها .

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وتزامنت هذه الأنباء مع أعلان الجيش الحر الموالي لتركيا، الأحد، سيطرته على مدينة سلوك شمالي الرقة بعد اشتباكات مع القوات الكردية .

وتقع سلوك على بعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود السورية التركية إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض.

وسيطر الجيش الحر المدعوم من الجيش التركي على مزيد من القرى والبلدات في منطقة رأس العين، معلنا سيطرته على قرى تل الجنب والسعدون والتويجيل وصالحة ووضحة غربي المنطقة.