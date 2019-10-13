النشرة: فوز الشيخ حسن دلي مفتيا عن دائرة أوقاف مرجعيون حاصبيا

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "نتيجة لفرز الأصوات في صندوق الإقتراع في دائرة أوقاف ​مرجعيون​ حاصبيا، فاز مفتي مرجعيون حاصبيا الشيخ ​حسن دلي​، مفتيًا عن هذه الدائرة مقابل حصوله عل 23 صوتًا".

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