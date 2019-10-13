بدء توافد الناخبين الى دار الفتوى بطرابلس لانتخاب 7 أعضاء للمجلس الشرعي

بدأ الناخبون بالتوافد الى ​دار الفتوى​ في طرابلس لانتخاب 7 أعضاء للمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى.

كما توافد اعضاء الهيئة الناخبة الى دائرة مرجعيون حاصبيا للمشاركة بانتخابات المجلس الشرعي بحضور النائب قاسم هاشم ومفتي مرجعيون حاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي. ومن المقرر وفق الأنظمة المرعية الإجراء أن يشارك 147 ناخبا يحق لهم الإقتراع ويشكلون الهيئة الناخبة، لإنتخاب 7 أعضاء يمثلون محافظة الشمال في المجلس الشرعي. وفي حال عدم اكتمال النصاب وهو 50 زائدا واحدا بالمئة، تجري الإنتخابات بمن حضر بعد ساعة، ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.

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