سعد: يبدو أن باسيل أراد أن يحول نفسه وزير خارجية جزء من اللبنانيين عشية 13 تشرين

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّه "يبدو أنّ وزير خارجية لبنان ​جبران باسيل​ أراد أن يحوّل نفسه وزير خارجية جزء من اللبنانيين عشية 13 تشرين الأول، يوم الاجتياح السوري للمناطق المحرّرة".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل توقّف ابن ​البترون​ عند رأي مؤيّديه في البترون وكلّ لبنان الّذين ذاقوا الأمرَّين من الاحتلال السوري، أم أراد تقديم أوراق اعتماده؟". وارفق التعليق بوسم "صار بدا إصلاح وتغيير".