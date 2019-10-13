سعد: يبدو أن باسيل أراد أن يحول نفسه وزير خارجية جزء من اللبنانيين عشية 13 تشرين

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، إلى أنّه "يبدو أنّ وزير خارجية لبنان جبران باسيل أراد أن يحوّل نفسه وزير خارجية جزء من اللبنانيين عشية 13 تشرين الأول، يوم الاجتياح السوري للمناطق المحرّرة".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل توقّف ابن البترون عند رأي مؤيّديه في البترون وكلّ لبنان الّذين ذاقوا الأمرَّين من الاحتلال السوري، أم أراد تقديم أوراق اعتماده؟". وارفق التعليق بوسم "صار بدا إصلاح وتغيير".
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