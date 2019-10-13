مخيبر: المطلوب حماية الحريات ومكافحة الفساد واتباع الحياد الايجابي

اعتبر النائب السابق ​غسان مخيبر​ ان "على لبنان ان يسير بين النقاط لجهة الموضوع السوري"، مشيرا الى ان "المطلوب حماية الحريات ومكافحة الفساد واتباع الحياد الايجابي"، مضيفا:"نعم لحكومة التكنوقراط لكنها مستحيلة في الوقت الراهن".

وفي حديث اذاعي رأى مخيبر ان "علينا اصلاح السياسات لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية"، معتبرا ان "بنية الدولة مبنية على عدم الشفافية وغياب المحاسبة وعملنا لسنوات لتطوير هذه البنية بدءا من مجلس النواب مرورا بالهيئات الرقابية"، مشيرا الى ان "هذه السلطة على عوراتها يحب ان تكون واعية لضرورة اتخاذ القرارت اللازمة لاعادة بناء الثقة".