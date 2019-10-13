لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "‏موقف وزير خارجية لبنان جبران باسيل في القمة العربية حريص على الإجماع العربي ويعبر عن ​سياسة​ لبنان الخارجية عربيا منذ الاستقلال. الخروج عن منطق الإجماع مشرذم وعاجز ومشبوه وعقيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي: موقف وزير الخارجية يعبر عن سياسة لبنان الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.