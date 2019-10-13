أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام شخص بترويج المخدرات". وأوضحت في بلاغ، أنّ "في تاريخ 5 تشرين الأول 2019 في ​عين الرمانة​، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه به، وهو: "أ. م." (مواليد عام 1990، لبناني)". وبيّنت أنّه "ضُبط بحوزته بعد تفتيش منزله بالإستعانة بالكلاب البوليسيّة: 6،05 كلغ من ​حشيشة الكيف​، 170 غ من مادة "​الماريجوانا​"، 51 غ من مادة "​الكوكايين​"، 205 غ من مادة "السالفيا"، 130 حبة "ترامادول"، 8 حبوب مختلفة من نوع "اكستازي"، وميزان حسّاس إلكتروني". ولفتت المديرية إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أوقف مروجا في عين الرمانة وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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