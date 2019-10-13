اقفل صندوق اقتراع انتخابات المجلس الشرعي في جبل لبنان في دار أفتاء جبل لبنان في الجية، عند الواحدة والنصف، بعدما اقترع 96 ناخبا من اصل 114 من الهيئة الناخبة، حيث يتنافس على مقعدي المجلس الشرعي خمسة مرشحين، وهم: محمد بهيج منصور، الشيخ ابراهيم امين شحادة، الشيخ رئيف عبد الله، القاضي حمزة شرف الدين وعبد الحفيظ فواز. وبدأت بعدها تباعا عمليات فرز الأصوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال صندوق اقتراع انتخابات المجلس الشرعي في جبل لبنان وبدء الفرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.