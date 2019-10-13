هاشم: الوضع الاقتصادي يتطلب معالجة سريعة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ ان "دقة المرحلة والوضع الاقتصادي الضاغط يتطلب معالجة سريعة إنقاذية لان ما وصلت اليه ظروف اللبنانيين الحياتية اليومية وتفلت وجشع بعض التجار يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات جذرية لا ترقيعية للوصول الى حل للازمة الحالية التي تخطت الحدود".

وفي تصريح له بعد لقائه فعاليات بلدية واجتماعية في منزله في شبعا، اعتبر هاشم ان "لبنان يمر بظروف صعبة ولكنها ليست مستحيلة و هو قادر على تجاوزها اذا توفرت الإرادة".