خان: ترامب طلب مني التوسط لتمهيد الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية

اعلن رئيس الوزراء الباكستاني ​عمر خان​ أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب طلب مني التوسط لتمهيد الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية"، متمنيا "استضافة إيران والسعودية في إسلام أباد رغم كل التعقيدات". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الايراني حسن روحاني، لفت خان الى ان "

أي صراع بين إيران والسعودية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ولا نريده ان يحصل لأنه لن يصب في مصلحة أحد".

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