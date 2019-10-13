روحاني: يجب أن تعود أميركا إلى الاتفاق النووي من أجل حل المشاكل

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "مفتاح حل المشاكل في المنطقة هو بوقف حرب اليمن وتأمين مساعدة إنسانية للشعب اليمني"، مشيرا الى ان "مشاكل المنطقة لا تحل إلا بالطرق السياسية وبالحوار بين دول الجوار".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني، اكد روحاني ان "إيران سترد بإيجابية على أيّ موقف إيجابي ويجب أن تعود أميركا إلى الاتفاق النووي من أجل حل المشاكل"، مضيفا:"من يعتقد أن إخلال الأمن سيبقى من دون إجابة فهو خاطئ".