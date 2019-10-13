اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني أن "مفتاح حل المشاكل في المنطقة هو بوقف حرب اليمن وتأمين مساعدة إنسانية للشعب اليمني"، مشيرا الى ان "مشاكل المنطقة لا تحل إلا بالطرق السياسية وبالحوار بين دول الجوار".
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني، اكد روحاني ان "إيران سترد بإيجابية على أيّ موقف إيجابي ويجب أن تعود أميركا إلى الاتفاق النووي من أجل حل المشاكل"، مضيفا:"من يعتقد أن إخلال الأمن سيبقى من دون إجابة فهو خاطئ".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: يجب أن تعود أميركا إلى الاتفاق النووي من أجل حل المشاكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.