"النشرة": حادثة الطائرة المسيرة فوق عين التينة لم تكن الأولى

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الطائرة المسيرة التي ظهرت فوق مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة لم تكن الأولى من نوعها، اذ شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للمسيرات خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن الجديد بالامر كان المسافة القريبة التي وصلت إليها فجر اليوم.
وتضيف المصادر: "فور ظهور المسيرة تم اتخاذ الاجراءات الواجبة للحماية في مثل هذه الحالات، وتم الاستعانة بعناصر من "المعلومات"، مع الإشارة الى أن المسيرات أمس كانت تحلق فوق الضاحية بشكل كثيف أيضا في وقت متزامن مع تواجد هذه الطائرة فوق عين التينة".
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