شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى وفدى: موقف الدوحة من دعم أنقرة ليس غريبا على أمير الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن العدوان التركى على الأراضى السورية مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن لأى عربى أن يوافق على مثل هذا الإحتلال، لافتا إلى أن موقف قطر من دعم تركيا ليس بغريب على دولة يحكمها أمير الإرهاب فى منطقتنا.

أضاف قورة فى بيان اليوم، أن تركيا اتفقت مع الأمريكان على أن تسمح لها بدخول الأراضى السورية مقابل أن تقوم أنقرة باستقبال المقاتلين من الدواعش والعناصر المتطرفة على أراضيها، لافتا إلى أن رجب طيب أردوغان محتل غاشم ولا يمكن وصف ما فعله فى سوريا إلا بالغزو والعدوان.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن مصر لديها موقف محدد ضد العدوان التركى على الأراضى السورية فلا يمكن القبول بهذا الأمر مطالبا جامعة الدول العربية باتخاذ موقف قوى تجاه تركيا بعد عدوانها على أرض عربية.