شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يشارك باجتماع المجموعة العربية فى الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى الاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية فى الاتحاد البرلمانى الدولى، فى إطار استكمال فعاليات اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حاليًا فى العاصمة الصربية بلجراد.

ويهدف الاجتماع إلى إحاطة المجموعة العربية بما تم فى الاجتماعات الأربعة التى عقدتها اللجنة التنفيذية على مدار اليومين الماضيين وتنسيق المواقف العربية فى شأن القضايا التى ستطرح على أجندة الجمعية العمومية للاتحاد.

وخلال الاجتماع قام الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُمثل المجموعة البرلمانية العربية فى اللجنة التنفيذية للاتحاد باستعراض تقرير حول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على مرشحى المجموعة العربية للمناصب الشاغرة فى اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، إلى جانب تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة، أو إضافية على جدول أعمال الجمعية العامة أو المجلس الحاكم.

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ويُشار إلى أن الاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية –الذى يضم وفود المجموعة البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلمانى الدولى - يأتى فى إطار التشاور بين البرلمانات العربية أعضاء الاتحاد فيما بينها، حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد، وصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا، بما يخدم مصالح وغايات الدول العربية ويعزز من مواقفها فى المحافل الدولية .

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المجموعات الجيوسياسية (جغرافية سياسية) لأول مرة داخل الاتحاد البرلمانى الدولى فى بداية الخمسينيات، لتضم الدول التى تقع فى منطقة جغرافية واحدة، وكان الغرض منها ضمان التوزيع الجغرافى العادل للمقاعد فى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى والهيئات الأخرى، وبمرور الوقت، تطور دورها، واصبحت تقوم بإعداد وتنسيق المواقف بشأن القضايا الرئيسية المدرجة فى جدول أعمال كل جمعية، ومراجعة الشواغر فى لجان الاتحاد، إلى جانب أمور أخرى. الأمر الذى يضمن التمثيل العادل لجميع أنحاء العالم فى هياكل الاتحاد البرلمانى الدولي.

ويوجد ست مجموعات جيوسياسية:

الأفريقية –العربية – آسيا والمحيط الهادئ - أوراسيا – أمريكا اللاتينية والكاريبى - السادسة معروفة باسم "Twelve-Plus" - فى معظمها من الدول الأوروبية، إلى جانب دول غربية أخرى مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا، ويجوز أن ينتمى الأعضاء إلى أكثر من مجموعة جيوسياسية.