ضبط 150 طن من الزيوت المستعملة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 150 طن من زيوت السيارات المستعملة، داخل مخزنين بمنطقة العامرية، وذلك قبل إعادة تدويرها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بقيام شخصين بتخزين كمية من زيوت السيارات المستعملة، والتي تمثل خطرًا على البيئة، بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

استهدفت حملة أمنية المخزنين المشار إليهما، وعثر على 150 طنًا من الزيوت المستعملة والمخلوطة بالمواد البترولية، تمهيدا لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مرة أخري.

حرر محضرًا بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.