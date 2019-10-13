بعثة مراقبة انتخابات تونس تبدي قلقها بشأن الاقتراع بسبب احتجاز القروى

قالت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات فى تونس، اليوم الأحد، إن احتجاز مرشح الرئاسة نبيل القروى لأسابيع قبل التصويت الذى يجرى اليوم الأحد، يثير

القلق على الاقتراع على الرغم من الإفراج عنه يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.وقال ليز كامبل رئيس البعثة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى، "اعتقال أحد مرشحى الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية فى ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق".