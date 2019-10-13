تونس : نسبة الإقبال على التصويت بمركز الاقتراع بنهج مرسيليا تبلغ 4.08 بالمائة

بلغت نسبة الإقبال على مركز الاقتراع نهج مرسيليا ، بالدائرة الانتخابية تونس 1، والذي فتح أبوابه ومختلف مكاتب الاقتراع به في التوقيت القانوني أي على الساعة الثامنة صباحا ودون أي تأخير، 4.08 بالمائة إلى حدود التاسعة صباحا، حسب مأ أفاد به رئيس المركز عبد العزيز الباهري موفدة (وات).

وأضاف المتحدث أن العدد الجملي للمقترعين بلغ 180 ناخبا، 128 منهم ذكور و52 إناث، و105 من المصوتين أعمارهم أكثر من 46 سنة، و65 ناخبا تتراوح سنهم بين 25 و45

سنة، بينما لم يتجاوز عدد المقترعين بالنسبة للفئة العمرية بين 18 و25 سنة 10 ناخبين.

وبخصوص الإعداد اللوجستي، أكد الباهري، أنه تم الاستعداد منذ ليلة أمس، حيث تم تهيئة المركز بكل مستلزمات عملية التصويت والمواد الانتخابية، وتم فتح المركز منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد للتثبت من سلامة المعدات ومداخل المركز المؤمن من قبل الجيش والأمن والضابطة العدلية.

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وأفاد في هذا السياق، أنه

تم توزيع الصناديق على رؤساء المكاتب على الساعة السابعة والربع وفتحت في السابعة والنصف للتثبت منها، لتنطلق عملية التصويت منذ الساعة الثامنة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين في المركز يبلغ 6249 موزعين على 11 مكتب اقتراع.

ولفت إلى أنه تم توفير مقاعد للملاحظين الممثلين للمرشحين للرئاسية والإعلاميين، ملاحظا أن نسبة التصويت ظلت على وتيرة الرئاسية والتشريعية، حيث شهدت عملية الإقتراع نسقا تصاعديا في الساعات الأخيرة، خاصة من طرف الشباب.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة، كالعادة تعزيزات أمنية مكثفة لضمان سير وسلامة الإستحقاق الإنتخابي، حيث انتشرت عديد الوحدات المختصة والفرق الأمنية الخاصة على إمتداد كامل الشارع وعبر المسالك المتفرعة عنه.