فرار المئات من أقارب إرهابيي داعش من مخيم شمال سوريا

أكد عبد القادر موحد، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن أكثر من 750 شخصا من أفراد عوائل تنظيم "داعش" فروا من مخيم عين عيسى للاجئين.

وقال إن المخيم صار بلا حراسة وبلا إدارة، حيث انسحبت عناصر الأمن الداخلي منه بعد

أعمال الشغب التي قام بها أفراد عوائل تنظيم "داعش" إثر القصف التركي الذي استهدف أطراف المخيم.

وقالت الإدارة الكردية في وقت سابق من اليوم إنها بدأت بإخلاء مخيم عين عيسى إثر القصف التركي، وكانت وجهت رسالة إلى المجتمع

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الدولي اعتبرت فيه العملية التركية دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش.

وطالبت بالتدخل السريع لمنع حدوث كارثة عند خروج الأمور عن السيطرة.

كان الجيش التركي قد أطلق يوم الأربعاء عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، حيث تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.