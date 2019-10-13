وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام يتوجه إلى جوبا

توجه وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة رئيس لجنة التفاوض، اليوم الأحد، إلى جوبا عاصمة

دولة جنوب السودان.



قال مجلس السيادة، إن الوفد يضم أعضاء لجنة التفاوض ولجنة الأمن والدفاع، موضحًا أن

المباحثات تأتى فى ظل أجواء تفاؤلية، لافتًا إلى أن الجلسة الافتتاحية غدًا الإثنين، سيحضرها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، بدعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.