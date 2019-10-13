توجه وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة رئيس لجنة التفاوض، اليوم الأحد، إلى جوبا عاصمةدولة جنوب السودان.
المباحثات تأتى فى ظل أجواء تفاؤلية، لافتًا إلى أن الجلسة الافتتاحية غدًا الإثنين، سيحضرها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، بدعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
قال مجلس السيادة، إن الوفد يضم أعضاء لجنة التفاوض ولجنة الأمن والدفاع، موضحًا أن
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام يتوجه إلى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.