الداخلية التونسية: العملية الانتخابية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، أن عملية الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انطلقت في أجواء أمنية مستقرة، حسبما ذكرت الوكالة التونسية الرسمية.

قال الحيوني اليوم الأحد إن جميع الوحدات الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف

مراكز الاقتراع وفي المقرات الرئيسية والفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.يحق لنحو 7 ملايين ناخب التصويت في الجولة الرئاسية الثانية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع المجهزة لاستقبال الناخبين داخل تونس 4 آلاف و567 مركزًا منتشرًا في مختلف أرجاء البلاد.كانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بحصوله على نسبة 4.18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6.15% من الأصوات، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.