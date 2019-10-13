الأمم المتحدة: فرار أكثر من 130 ألف شخص من الشمال السوري بعد الهجوم التركي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن أكثر من 130 ألف شخص فروا من "تل أبيض" و"رأس العين" ، وذلك بعد انطلاق العمليات التركية فيالشمال السوري.
جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة سكاي نيوز عربية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أعلن مساء أمس "السبت" نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا.
أضاف أن " العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي"، مؤكدًا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.
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