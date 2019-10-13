"أوشن فايكينج" تنقذ 74 مهاجراً في البحر المتوسط

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" 74 مهاجراً كانوا في زورق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا ليلة السبت/الأحد، حسبما كتبت منظمة الإغاثة "إس.أو.إس. ميديترينيي" في حسابها عبر موقع "تويتر".

وقالت المنظمة اليوم الأحد: "رغم أنهم جميعاً منهكون جراء عملية هروبهم الخطيرة، تبدو حالة جميع الناجين مستقرة حتى الآن".

ولم يتضح إلى أين ستحمل السفينة المهاجرين.

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ورغم الجهود التي يبذلها قادة أوروبا، لا توجد آلية حتى الآن بشأن كيفية توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، اضطر المهاجرون الذين أنقذتهم سفن إغاثة خيرية إلى البقاء في عرض البحر، حيث رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم حتى توافق دول أخرى في الاتحاد استقبال بعضهم.

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تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 240 مهاجراً عبر من تركيا إلى اليونان الجمعة، حسبما أعلنت سلطات اليونان والاتحاد الأوروبي، فيما يخشى المسؤولون في أثينا من موجة جديدة من اللاجئين جراء العملية العسكرية التركية في سوريا.

وانتشل خفر السواحل اليونانية 45 مهاجراً بعد منتصف ليل السبت، بالقرب من ميناء أليكساندروبوليس الساحلي. وكانوا قد أبحروا من الساحل التركي على بعد كيلومترات قليلة، بحسب خفر السواحل.

وخلال الموجة الأخيرة من اللاجئين التي تدفقت إلى الاتحاد الأوروبي في فترة 2015 - 2016، وصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان، وبالتالي الاتحاد الأوروبي.