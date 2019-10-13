الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في الجوف

أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة "إن مجموعة من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان، غير أن قوات الجيش صدت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع". اقرأ أيضاً... الجيش اليمني يحبط هجمات «الحوثيين» في الجوف وبحسب حنتف فإن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية.

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