كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون من هونج كونج ينظمون مسيرات لمراكز التسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، احتجاجات في العديد من مراكز التسوق ورددوا شعارات مثل "هونج كونج الحرة" حتى وصلت الشرطة ثم تفرقت في عطلة نهاية الأسبوع المتسوقين.

ويحتجز ضباط شرطة مكافحة الشغب متظاهرًا معارضًا للحكومة خلال تجمع في تسوين وان، بالقرب من الموقع حيث أطلقت الشرطة النار على متظاهر بالذخيرة الحية في اليوم الوطني للصين في هونغ كونغ، الصين، 13 أكتوبر.

وقام بعض المتظاهرين بتخريب المحلات وقامت الشرطة بعدة اعتقالات، ولكن في معظم الحالات كانت الاحتجاجات سلمية. وغالبًا ما كان المتظاهرون الصغار يتلقون الدعم من المتظاهرين الصغار، الذين يرتدون العديد من أقنعة الوجه، لتناول طعام الغداء.

واتهمت شرطة هونغ كونغ ذات مرة بأنها "خيرة في آسيا"، باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين وفقدت ثقة واحترام العديد من أهالي هونج كونج.

واستخدم ضباط الشرطة الحد الأدنى من القوة اللازمة لتفريق المحتجين، بما في ذلك نشر الغاز المسيل للدموع. وقالت الشرطة في بيان ال الاحد، "نحذر مثيري الشغب لوقف أعمالهم غير القانونية على الفور."

وتعرضت هونج كونج للضرب لمدة أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة والعنيفة في كثير من الأحيان ضد ما يُعتبر قبضة بكين المتشددة على المدينة الخاضعة للحكم الصيني، ومن المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد.

وبدأت الاحتجاجات في المعارضة لمشروع تسليم المجرمين الذي تم التخلي عنه الآن، ولكنها اتسعت لتصبح حركة مؤيدة للديمقراطية ومنفذًا للغضب من عدم المساواة الاجتماعية في المدينة، التي تضم بعضًا من أغلى العقارات في العالم.

وغرقت الاضطرابات في المدينة في أسوأ أزمة لها منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997 وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

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ودخلت شرطة مكافحة الشغب بعض مراكز التسوق ومحطات المترو وسارت عبر الطرق في استعراض للقوة بينما أقام المحتجون حواجز طرق مؤقتة. وقامت الشرطة بعدة اعتقالات، تطارد المتظاهرين الفرديين في الشارع.

واستهدف المحتجون البنوك والمحلات الصينية التي لها صلات بالبر الرئيسي للصين. وأضرت مجموعة من المطارق الحاملة لمتجر هواوي اليوم الأحد.

ويعتقد المتظاهرون أن الصين تعمل على تآكل حريات هونغ كونغ، المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تم تقديمها مع تسليم 1997.

ويعتبر مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن والذي تم بموجبه إرسال السكان إلى محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الشيوعيون، أحدث خطوة لتشديد السيطرة.

وتنفي الصين هذا الاتهام وتقول أن الدول الأجنبية بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة تثير الاضطرابات.

وأدخلت حكومة هونغ كونغ قوانين الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لحظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وهي خطوة أشعلت بعض أسوأ أعمال العنف منذ بدء الاضطرابات في يونيو.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو. ومنذ شهر سبتمبر، كان ما يقرب من 40 ٪ تحت سن 18 و10٪ تحت سن 15.

وتواجه هونغ كونغ أول ركود لها منذ عقد من الزمان بسبب الاحتجاجات، حيث تضررت السياحة والتجزئة.

