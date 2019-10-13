كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار محادثات البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حكومته على التقدم المحرز في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تغادر بريطانيا الكتلة المؤلفة من 28 دولة في 31 أكتوبر، وقد تعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بسبب خطط الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

لكن تكثفت المفاوضات الأسبوع الماضي بعد أن قال جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن بإمكانهما رؤية "الطريق" إلى اتفاق الانفصال.

يقول كلا الجانبين إنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن سدها في الوقت المناسب. تبدأ قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة، وهي آخر فرصة مقررة للتوصل إلى اتفاق، يوم الخميس.

وقال رئيس مجلس العموم جاكوب ريس-موج إن جونسون سيقوم بتحديث مجلس الوزراء في مؤتمر عبر الهاتف في وقت لاحق يوم الأحد.