كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تستولي على أجزاء من بلدة "سولوك" السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراقب حرب اليوم الاحد، إن القوات التركية وحلفاءها السوريين استولوا على أجزاء كبيرة من بلدة سولوك في شمال سوريا بينما كانوا يواصلون هجومهم ضد الميليشيات الكردية لليوم الخامس في مواجهة شرسة، ومعارضة دولية.

وتواجه تركيا تهديدات بفرض عقوبات محتملة من الولايات المتحدة ما لم تلغي التوغل. وقال اثنان من حلفائه في حلف شمال الأطلسي، ألمانيا وفرنسا، إنهما يوقفان تصدير الأسلحة إلى تركيا ونددت الجامعة العربية بالعملية.

وشنت أنقرة الهجوم عبر الحدود ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية. وتقول تركيا، أن وحدات حماية الشعب هي جماعة إرهابية متحالفة مع المسلحين الأكراد في تركيا.

وقال المرصد السوري لمراقبة حقوق الإنسان إن القوات التركية والمتمردين السوريين دخلوا سولوك، على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود التركية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة، بأن المتمردين سيطروا بالكامل على سولوك.

وقال أحد شهود العيان في بلدة أكاكالي التركية المجاورة، أن منطقة سولوك تقع جنوب شرق بلدة تل أبيض السورية على الحدود، وهي أحد الأهداف الرئيسية في التوغل الذي قصفته مدافع الهاوتزر التركية صباح الأحد.

وقال مراسل لرويترز عبر الحدود في سيلانبينار بتركيا، أن إطلاق النار صدم أيضا حول مدينة رأس العين الحدودية السورية على بعد نحو 120 كيلومترًا إلى الشرق من تل أبيض بينما استمرت المدفعية التركية في استهداف المنطقة.

وتقدم المتمردون السوريون المدعومين من تركيا والمعروفين باسم الجيش الوطني إلى رأس العين يوم السبت ولكن بحلول اليوم الأحد، كانت هناك تقارير متضاربة حول من يسيطر.

Advertisements

وقالت مجموعة مراقبة المرصد السوري، أن القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد، والتي تضم وحدات حماية الشعب المكونة من عنصر القتال الرئيسي، واستعادت "سيطرتها شبه الكاملة" على رأس العين بعد هجوم مضاد.

ونفى متحدث باسم الجيش الوطني ذلك قائلًا، أن قواته لا تزال في المواقع التي اتخذوها يوم السبت.

وأثار توغل تركيا قلقًا دوليًا بشأن نزوحها الجماعي للمدنيين وإمكانية فرار مقاتلي داعش من السجون الكردية. وكانت القوات التي يقودها الأكراد حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في القضاء على الجماعة الجهادية من شمال سوريا.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن أكثر من 130.000 شخص قد نزحوا من المناطق الريفية حول تل أبيض ورأس العين نتيجة القتال.

وفي بيان له، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الإغاثة الأخرى يقدر أن ما يصل إلى 400000 مدني في منطقة النزاع السورية قد يحتاجون إلى المساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

وفي أحدث الانتقادات، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "قلقه الشديد" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا أن الهجوم قد يزيد الوضع الإنساني سوءًا ويقوض التقدم ضد الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن 480 من مقاتلي وحدات حماية الشعب تم "تحييدهم" منذ بدء العملية، وهو مصطلح يعني القتل عمومًا.