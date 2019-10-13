كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء هونج كونج المؤيدون للديمقراطية يرفعون تمثال "الحرية" فوق المدينة المحتشدة بالاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد متظاهرون من هونج كونج من قمة صخرة ليون روك في المدينة ورفعوا تمثالًا كبيرًا أطلقوا عليه اسم "ليدي ليبرتي" في وقت مبكر اليوم الأحد لحشد النشطاء المناهضين للحكومة قبل المزيد من المظاهرات المقررة في المركز المالي الآسيوي.

وحمل التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، والذي كان يرتدي قناعًا للغاز وخوذة ونظارات واقية، ذروة ارتفاعها 500 متر (1500 قدم) في منتصف الليل من قبل عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون مصابيح الرأس، خلال عاصفة رعدية بين عشية وضحاها.

وكانت تحمل لافتة سوداء كتب عليها "ثورة عصرنا، وحرروا هونج كونج" ويمكن رؤيتها من المدينة أدناه.

ويمثل التمثال امرأة محتجّة مصابة يعتقد النشطاء أنها أطلقت النار عليها في عينها بواسطة قذيفة للشرطة. وقال أحد المتظاهرين لرويترز: "إنه يأمل أن يلهم ذلك أهالي هونج كونج على مواصلة القتال".

وأضاف: "نحن نقول للناس أنه يجب ألا تستسلم. وقال: "أن جميع المشاكل يمكن حلها بإصرار شعب هونغ كونغ والعمل الجاد لتحقيق أهدافنا".

وتعرضت هونج كونج للضرب لمدة أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة والعنيفة في كثير من الأحيان ضد ما يُعتبر قبضة بكين المتشددة على المدينة الخاضعة للحكم الصيني، ومن المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد.

وقالت الحكومة أن قنابل البنزين ألقيت داخل محطة سكة حديد في هونج كونج يوم السبت لكن لم يصب أحد.

وتم إحراق محطات المترو وإتلاف آلات التذاكر لأن المحتجين يعتقدون أن إدارة استعراض منتصف المدة، بناءً على تعليمات من الحكومة، وأغلقت المحطات لإعاقة تحركات المحتجين. وتم إجباره على الإغلاق بالكامل الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في المعارضة لمشروع تسليم المجرمين الذي تم التخلي عنه الآن، لكنها اتسعت لتصبح حركة مؤيدة للديمقراطية ومنفذًا للغضب من عدم المساواة الاجتماعية في المدينة، التي تضم بعضًا من أغلى العقارات في العالم.

غرقت الاضطرابات في المدينة في أسوأ أزمة لها منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997 وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

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ويعتقد المحتجون أن الصين تعمل على تآكل حريات هونغ كونغ، المضمونة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تم تقديمها مع تسليم 1997.

ويعتبر مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن والذي تم بموجبه إرسال السكان إلى محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الشيوعيون، أحدث خطوة لتشديد السيطرة.

وتنفي الصين هذا الاتهام وتقول أن الدول الأجنبية بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة تثير الاضطرابات.

وبعد ما يقرب من أسبوع من الهدوء النسبي، في أعقاب أسوأ أعمال العنف منذ اندلاع الاضطرابات، ونظم مئات المحتجين الذين يرتدون أقنعة الوجه مسيرة سلمية في كولون اليوم الأحد، مع مجموعة صغيرة فقط من المتاجر الصغيرة وبنوك الصين القارية.

وقالت الحكومة إن قنابل البنزين ألقيت على مدخل محطة كولون تونج وأضرمت النار في مكتب حكومي في كولون.

انتشرت شرطة مكافحة الشغب في الشوارع لكن المحتجين تفرقوا دون أي مواجهة كبيرة في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وأدخلت حكومة هونغ كونغ قوانين الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لحظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وهي خطوة أشعلت بعض أسوأ أعمال العنف منذ بدء الاضطرابات في يونيو.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو. ومنذ شهر سبتمبر، وكان ما يقرب من 40٪ تحت سن 18 و10٪ تحت سن 15.

ويتهم المحتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وهي مزاعم ينكرونها. وتم إطلاق النار على متظاهرين اثنين وجرحوا خلال مناوشات مع الشرطة.

وتواجه هونغ كونغ أول ركود لها منذ عقد من الزمان بسبب الاحتجاجات، حيث تضررت السياحة والتجزئة.

