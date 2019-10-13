كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: لم نتخلى عن الأكراد في مواجهة الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى كبار المسؤولين في البنتاجون تخلى الولايات المتحدة عن حلفائها الأكراد السوريين في مواجهة الهجوم العسكري التركي، على الرغم من أن مستقبل شراكة مكافحة الإرهاب مع الأكراد كان موضع شك كبير.

وقال وزير الدفاع مارك اسبير للصحفيين "لم نتخل عن الأكراد. اسمحوا لي أن أكون واضحا بشأن ذلك.. بل العكس هو الصحيح. لقد تراجعنا بشدة على جميع المستويات لكي لا يبدأ الأتراك هذه العملية. "

لقد تحدث قبل فترة وجيزة من تعرض القوات الأمريكية لنيران المدفعية التركية في موقع صغير في شمال شرق سوريا. لم يصب أي أميركي، ويصر الأتراك على أن الأميركيين لم يكونوا مستهدفين. لكن يوضح القذف مدى سرعة تحول النزاع إلى اضطرابات.

يبدو أن تصريحات إسبير تهدف إلى تعزيز حجة إدارة ترامب بأنها فعلت كل ما في وسعها لوقف الأتراك، وبعد فشل ذلك، لم يتبق أمامها خيار معقول سوى سحب بعض القوات الأمريكية من الحدود. ليس من الواضح إلى أي مدى سيصل هجوم الأتراك، ومدى تعرض الأكراد للضرب وما إذا كانت القوات الأمريكية ستضطر إلى الانسحاب بالكامل في الأيام المقبلة.

وقد وصف الكثيرون انسحاب الولايات المتحدة المحدود بأنه خطأ فادح. حتى أن بعض مؤيدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب انتقدو قراره بشدة باعتباره قرارًا يفتح الباب أمام الغزو التركي. ينظر البعض إلى خطوة ترامب على أنها خيانة للمقاتلين الأكراد الذين تسلحوا من الولايات المتحدة والذين اشتركوا مع القوات الأمريكية في تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2015 بتكلفة باهظة.

أخبر إسبير مؤتمرا صحفيا في البنتاغون أن واشنطن "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من الغزو التركي. وقال إنها ألحقت أضرارا بالغة بالعلاقات المتوترة بالفعل مع تركيا، حليف الناتو الذي أطيح به من برنامج مقاتلة في البنتاغون في يوليو لرفضه التخلي عن شراء نظام دفاع جوي روسي يتعارض مع الناتو.

أصر اسبر على أن الأكراد لا يزالون شريكًا صالحًا، على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها لن تتدخل بينهم وبين الأتراك.

أدى التوغل التركي إلى تعقيد الجهود العسكرية الأمريكية في المنطقة، حتى في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لردع إيران عن شن مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم صاروخي بطائرة بدون طيار في سبتمبر وألحق أضرارا بالمنشآت النفطية السعودية الرئيسية. أعلن إسبر يوم الجمعة أنه سيرسل العشرات من الطائرات المقاتلة والدفاع الجوي الإضافي إلى المملكة العربية السعودية، مما يعزز الجهود للدفاع ضد إيران.

في البيت الأبيض، أخبر وزير الخزانة ستيفن منوشين تركيا بأنها قد تواجه "عقوبات قوية" على توغلها العسكري، وأن الولايات المتحدة "سوف تغلق الاقتصاد التركي" إذا استمرت أنقرة.

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قال منوشين إن الولايات المتحدة تأمل ألا تضطر إلى استخدام سلطة عقوبات جديدة وموسعة سمح بها ترامب. هددت الإدارة بفرض عقوبات على تركيا في وقت سابق من هذا العام بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، لكنها لم تتبعه مطلقًا.

كما أثار الغزو التركي احتمال فقدان السيطرة على الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية الأسرى الموجودين في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الأكراد.

ودعا إسبير الأتراك إلى وقف هجومهم، لكنه أخبر الصحفيين أنه ليس لديه ما يدل على أنهم سيفعلون ذلك. وأعرب عن أسفه "للضرر الكبير" الذي لحق بعلاقة البلدين.

وقال الجنرال مارك ميلي، متحدثًا إلى جانب إسبير، إن الجيش الكردي السوري المدعوم من الولايات المتحدة والمعروف باسم القوات الديمقراطية السورية، لا يزال يحرس المعسكرات التي تحتجز سجناء الدولة الإسلامية.

وقال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن العمليات العسكرية التركية عبر الحدود إلى سوريا لا تزال "محدودة نسبيًا".

وأضاف إن العمليات الجوية والبرية، بما في ذلك الضربات التي شنها المقاتلون والطائرات بدون طيار، نفذت بالقرب من قريتين سوريتين من قرابة 1000 من أفراد الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا ومئات من قوات الكوماندوز التركية. تتراوح المسافة التي اخترقوها مع سوريا من كيلومتر واحد أو كيلومترين (حوالي ميل واحد) في منطقة إلى حوالي 10 كيلومترات (6.2 ميل) في منطقة أخرى.

أكد ميلي أن القوات الأمريكية لا تزال تعمل مع القوات الكردية. وقال إن سياسة الولايات المتحدة هي الاستمرار في حملة مناهضة لداعش، لكن الأكراد أنفسهم قالوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم علقوا جهودهم ضد داعش.

وقال ميلي إن قادة القوة الكردية طلبوا من بعض مقاتليهم التحرك شمالًا للدفاع عما يعتبرونه أرضهم. لكنه قال إن الولايات المتحدة "تشجعهم على عدم المبالغة في رد الفعل في هذه المرحلة ومحاولة تخفيف الأمور من أجل السماح بنوع من الحل الدبلوماسي".

كانت تصريحات إسبير أكثر انتقادات البنتاغون وضوحا للعملية التركية التي بدأت يوم الأربعاء.

