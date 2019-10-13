كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين": روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح آخر مكلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس الروسي بممثلي العديد من وسائل الإعلام باللغة العربية لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا: من الوضع في منطقة الشرق الأوسط والهجمات على منشآت وناقلات النفط هناك إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران، على التغلب على خلافاتهم في محاولة لإحياء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وفي رأيه، إذا تم استيفاء هذا الشرط، فمن الممكن إجراء محادثات جديدة بتنسيق 5 + 1، والتي أدت في المرة الأخيرة إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

وقال "بوتين"، كذلك، إنه من غير المناسب أن تقرر من جانب واحد، ما إذا كانت إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي أم لا، في إشارة إلى مزاعم إسرائيل والولايات المتحدة. وشدد "بوتين" على أن هذا ينبغي أن يتم من قبل ممثل محايد وغير متحيز، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار الرئيس الروسي، إلى أنه في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران، فليس من المستغرب أن إيران قررت البدء في التراجع عن التزاماتها بموجبها. مضيفًا، أنه "سيكون من الأفضل" إذا التزمت إيران بأحكام الاتفاق.

لا يزال مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقّعته مجموعة 5 + 1 في العام 2015، موضع تساؤل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018، بسبب العيوب المزعومة في الوثيقة، وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. دفعت هذه الإجراءات طهران إلى البدء في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقية بعد عام، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الاتفاق النووي.

الهجمات على الناقلة الإيرانية

خلال مقابلة مع العديد من وسائل الإعلام، أكد "بوتين"، أن روسيا غير مدركة للجاني وراء هجوم 9 أكتوبر على الناقلة الإيرانية سابيتي.

وقال "بوتين": "قد لا تصدق ذلك، لكننا لا نعرف من يقف وراء الهجمات. في اليوم التالي للهجوم، سألت على الفور رؤساء وزارة الدفاع والمخابرات الروسية عن ذلك. لكن للأسف، نحن لا نعرف ذلك. لكن ليس لدينا أي معلومات موثوق بها حول هذا الحادث في الوقت الحالي".

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التحقيق في هجوم أرامكو

كما شارك الرئيس الروسي، أنه خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعد بأن موسكو سوف تقدم أي مساعدة "مطلوبة للتحقيق بشكل صحيح" في الهجمات على المصافي السعودية، التي وقعت في 14 سبتمبر.

وأضاف "بوتين": "نحن، وأنا شخصيًا، كنا على اتصال بالقيادة السعودية، بما في ذلك ولي العهد، وقد ناقشنا هذا الحادث معه. أخبرته أنني أعتقد أنه من الضروري الحصول على أدلة للعثور على الجاني وإثبات ذلك. هناك من يقف وراء هذا العمل. وبشكل عام اتفق ولي العهد معي".

كما حذر من القفز إلى استنتاجات حول مرتكبي الهجوم وانتظار نتائج التحقيق الرسمي. ورأى "بوتين"، أنه من غير المرجح أن يسعى منظمو الهجوم إلى زيادة أسعار النفط، لأنهم لن يحققوا هذا الهدف من خلال هذه الطريقة. قائلًا، إنه في رأيه كانت تقلبات الأسعار "غير مهمة".

وعلق بوتين أيضًا على الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا ، قائلاً: "لا يمكن إلقاء اللوم على ورقة رابحة لعدم وجود تطبيع للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. إنه يتفهم سبب افتقارهم إلى التحسن على الرغم من وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات لتغيير الوضع.

وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، لم يف ترامب بهذا الوعد. لكننا لا نلومه على ذلك، لأننا نرى ما يحدث في الحياة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. الأجندة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تمنع الرئيس من اتخاذ خطوات لتغيير المد في العلاقات الروسية الأمريكية نحو الأفضل".

كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في ألا تكون هناك حرب باردة جديدة في العلاقات مع الدول الغربية، لكنه أضاف، أنه حتى لو حدثت واحدة، فلن تجر روسيا إلى سباق تسلح آخر مكلف.

وأوضح، أن ذلك أصبح ممكنًا نظرًا لتركيز الجيش الروسي على تطوير تقنيات المنظور والأسلحة، والتي لا يوجد تحت تصرف أي بلد آخر في الوقت الحالي.

كما أشار "بوتين"، إلى أنه على الرغم من أفضل جهود الناتو، إلا أن الحلف فشل في تحييد الإمكانات النووية لروسيا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أحدث اختراقات في التقنيات العسكرية.