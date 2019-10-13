كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 ضابطًا بانفجار قنبلة في كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد شرطة كينيا، إن قنبلة على جانب طريق قتلت 11 ضابطًا على الحدود الجنوبية للبلاد مع الصومال.

وأضاف المفتش العام هيلاري موتوكامبي يوم السبت، أن سيارة دورية الضباط قد انفجرت على طريق داماجال هير هير بالقرب من بلدة ليبوي. لم يعلن أحد مسؤوليته عن الانفجار، لكن يشتبه في صلة مقاتلي الشباب من الصومال مشتبه بالحادث.

استهدفت المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بشكل متزايد قوات الأمن الكينية في السنوات الأخيرة. وتعهدت بالانتقام من كينيا في عام 2011 لإرسالها قوات إلى الصومال لاستهداف مقاتليها.

في يوليو، قتلت شرطة الحدود الكينية ثلاثة يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب زُعم أنهم فجروا عربتهم بالقرب من الحدود الصومالية. أسفر هجوم شنه متطرفو الشباب في شهر يناير على مجمع فندقي فاخر في نيروبي عن مقتل 21 شخصًا.

