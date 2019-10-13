كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 23 شخصًا جراء إعصار ضخم في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت اليابان عشرات الآلاف من الجنود وعمال الانقاذ، اليوم الأحد، لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل ومحاربة الفيضانات الناجمة عن واحدة من أسوأ الأعاصير التي ضربت البلاد في التاريخ الحديث، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا وشل طوكيو لفترة وجيزة.

وقالت قناة NHK العامة أن هناك 16 شخصًا في عداد المفقودين، حيث ترك إعصار هاجيبس مساحات شاسعة من الأراضي المنخفضة في وسط وشرق اليابان مغمورًا وقطع الكهرباء عن نصف مليون منزل تقريبًا.

وقد تم رفع القيود المفروضة على الهبوط في مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو، ولكن تم إلغاء أكثر من 800 رحلة خلال اليوم، كما قالت NHK، وكذلك بعض خدمات قطار شينكانسن الرصاصي إلى المناطق الأكثر تضررًا.

ورفعت السلطات تحذيرات الأمطار في منطقة كانتو حول طوكيو، حيث أعيد فتح المتاجر واستأنفت العديد من خطوط القطارات عملياتها، لكنهم حذروا من أنه ما زال هناك خطر من أنهار شرق اليابان يفيض ويحدث أضرارًا جديدة.

وعقد رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماعًا طارئًا وأرسل الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث إلى المناطق المتضررة.

وقال أبي: "أتقدم بأحر التعازي لكل من فقدوا حياتهم وأقدم تعازيهم لجميع من تأثروا بالإعصار رقم 19 (هاجيس)".

وقال: "فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه وتعليق خدمات النقل، ونعتزم بذل جهود شاملة للإنعاش المبكر، ونطلب من الجمهور أن يتوخوا الحذر من الانهيارات الأرضية والمخاطر الأخرى".

وقالت الحكومة انه تم ارسال نحو 27 الف من قوات الدفاع الذاتي اليابانية وكذلك رجال الاطفاء والشرطة وخفر السواحل لانقاذ الذين تقطعت بهم السبل في ولاية ناغانو بوسط اليابان وأماكن أخرى.

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وقالت الحكومة ان نحو 425 الف منزل بلا كهرباء مما أحيا المخاوف من تكرار انقطاع الكهرباء الذي استمر لأسابيع والذي عانى من اعصار اخر وقع في شرق طوكيو الشهر الماضي.

وصل هاجيبس، الذي يعني "السرعة" في اللغة التاجالوجية الفلبينية، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء السبت وتوجه إلى البحر في وقت مبكر اليوم الأحد، تاركًا وراءه سماء صافية ودرجات حرارة مرتفعة في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت NHK الحقول والمناطق السكنية الشاسعة في أجزاء من وسط وشرق اليابان مغطاة بالمياه البنية، مع بعض من أسوأ الأضرار الناجمة عن نهر شيكوما في محافظة ناغانو.

ونقلت المروحيات العسكرية الناس الذين تقطعت بهم السبل من منازلهم بالقرب من النهر، وكان بعضهم يجلسون على أطفالهم، وبعد أن حوصروا بالمياه التي تصل إلى أسطح منازلهم.

وفي وقت من الأوقات، أصدرت السلطات نصائح وأوامر إجلاء لأكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء اليابان، حيث أطلقت العاصفة أشد الأمطار والرياح منذ سنوات. وقالت: إن إتش كيه إن نحو 166 شخصًا أصيبوا في أعقاب ذلك.

وتسببت العاصفة، التي قالت الحكومة أنها قد تكون الأقوى التي تضرب طوكيو منذ عام 1958، في هطول أمطار قياسية في العديد من المناطق، بما في ذلك مدينة هاكونه الشعبية، والتي ضربت 939.5 ملم (37 بوصة) من الأمطار على مدار 24 ساعة.

وتم إلغاء مباراة كأس العالم للرجبي بين ناميبيا وكندا في كاماشي يوم الأحد، على الرغم من أن المباراة الحاسمة بين اليابان واسكتلندا من المقرر أن تمضي قدمًا. تم إلغاء مباراتين يوم السبت.

كما ألغى منظمو سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد جميع جلسات التدريب والتأهل المقررة يوم السبت، لكن السباق استمر اليوم الأحد.

