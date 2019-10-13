كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات التركية تواصل الهجوم على البلدات الحدودية بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت القوات التركية المناطق المحيطة ببلدين على الحدود السورية بقصف جديد اليوم الاحد وتواصلت هجومها على الميليشيات الكردية لليوم الخامس في مواجهة معارضة دولية شرسة.

وتواجه تركيا تهديدات بفرض عقوبات محتملة من الولايات المتحدة إلا إذا ألغت التوغل، في حين نددت جامعة الدول العربية بالعملية وقالت حلفتا الناتو وألمانيا وفرنسا إنهما يوقفان تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وشنت أنقرة الهجوم عبر الحدود ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية.

وتقول تركيا أن وحدات حماية الشعب هي جماعة إرهابية متحالفة مع المسلحين الأكراد في تركيا.

وقال مراسل لرويترز عبر الحدود في بلدة سيلانينار التركية: "إن إطلاق النار صادف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد حول رأس العين، إحدى المدينتين السوريتين اللتين تركز عليهما الهجوم، بينما استمرت المدفعية التركية في استهداف المنطقة.

وتقدم المتمردون السوريون الذين تدعمهم تركيا إلى رأس العين يوم السبت. وقالت تركيا إنها سيطرت على وسط المدينة، في حين أنكرت القوات التي يقودها الأكراد ذلك وقالت إنهم كانوا يهاجمون المضاد.

وقال أحد شهود العيان في بلدة أكاكالي التركية المجاورة إنه في تل أبيض، الهدف الرئيسي الآخر للعملية على بعد حوالي 120 كم إلى الغرب، قصف مدافع الهاوت التركية المناطق النائية.

وأثار الاعتداء الدولي انزعاجًا حيال نزوحها الجماعي للمدنيين وإمكانية هروب مقاتلي داعش من السجون الكردية.

وفي أحدث الانتقادات، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "قلقه الشديد" إزاء الهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتقويض التقدم ضد داعش.

وقال متحدث باسم جونسون بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين مساء السبت "لقد حث الرئيس على إنهاء العملية والدخول في حوار".

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن 480 من مقاتلي وحدات حماية الشعب تم "تحييدهم" منذ بدء العملية، وهو مصطلح يعني القتل عمومًا.

وتقدم المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تقريرًا عن الحرب، وأن 74 مقاتلًا يقودهم الأكراد، و49 من المتمردين السوريين المدعومين من تركيا و30 مدنيًا قد قتلوا في القتال.

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وفي تركيا، قتل 18 مدنيا في القصف عبر الحدود، حسبما ذكرت وسائل الإعلام والمسؤولون الأتراك.

ودافع الرئيس ترامب يوم السبت عن قراره بسحب القوات من المنطقة الحدودية السورية، وأخبر الناشطين المسيحيين المحافظين أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في واشنطن: "دعوا لهم حدودهم، ولكنني لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك لمدة 50 عامًا لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن قرابة 200 ألف شخص قد نزحوا من القتال حتى الآن، بينما قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 100000 غادروا رأس العين وتل أبيض.

والهدف المعلن لتركيا هو إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لإعادة توطين العديد من 3.6 مليون لاجئ حرب سوري تستضيفهم. وهدد أردوغان بإرسالهم إلى أوروبا إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي هجومه.

كما رفض الإدانة المتزايدة للعملية، قائلًا أن تركيا "لن توقفها، بغض النظر عما يقوله أحد".

وتحتل القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد، والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية عنصر القتال الرئيسي، ومعظم أراضي شمال سوريا التي كانت ذات يوم تشكل "خلافة" داعش في البلاد.

ولقد احتفظت قوات سوريا الديمقراطية بآلاف المقاتلين من الجماعة الجهادية في السجن وعشرات الآلاف من أفراد أسرهم في المعسكرات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار سيارة مفخخة يوم الجمعة في القامشلي، أكبر مدينة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، حيث فر بعض مقاتلي داعش من السجن.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية المقاتلين المتمردين الذين تدعمهم تركيا بقتل سياسي كردي في كمين نصب يوم السبت. ونفت قوة المتمردين ذلك قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الحد.

وقال المرصد السوري أن الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين على الطريق، من بينهم هيرفين خلف، الرئيس المشارك لحزب المستقبل السوري العلماني.