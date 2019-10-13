كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد عسكري يعلن سيطرة فصائل موالية لتركيا على بلدة سلوك السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت فصائل موالية للجيش التركي، صباح اليوم الأحد، على بلدة سلوك في ريف محافظة الرقة الشمالي، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا الأسبوع الماضي باتجاه مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا.

وقال القائد العسكري، إن "مقاتلي المعارضة دخلوا صباح اليوم بلدة سلوك، ثاني أكبر مدينة في ريف الرقة الشمالي، من الجهة الجنوبية الشرقية، وأن مواجهات خفيفة وقعت مع مسلحي قوات سورية الديمقراطية، الذين انسحب أغلبهم باتجاه بلدة تل الحمام جنوب غرب سلوك".

وأضاف القائد أن فصائل المعارضة سيطرت أيضاً على قرى ومزارع، من أبرزها بلدة الدهليز والشارة وبير عاصي وجاموس والواسطة وكطار والرسم والعروده والمختلطة.

واعتبر أنه "بعد السيطرة على بلدة سلوك، فإنه ستصبح جميع القرى الواقعة باتجاه مدينة تل أبيض بحكم الساقطة عسكرياً بعد محاصرتها من ثلاث اتجاهات".

وكانت الفصائل المدعومة بالجيش التركي سيطرت أمس على أكثر من 25 قرية في ريف تل أبيض وريف سلوك.

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هجوم تركيا على سوريا

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود، انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة، إن "الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل".