يحل النجم المصري، محمد رمضان، غدا الاثنين، في المغرب، إذ من المقرر أن يحل في مطار مدينة الدارالبيضاء قبل انتقاله إلى مدينة مراكش.
ويحل رمضان في مطار محمد الخامس في البيضاء، حيث حدد موعدا مع الصحافة، قبل أن ينتقل إلى مدينة مراكش لمباشرة الغرض الأول من زيارته للمغرب.
واختار محمد رمضان المغرب لتصوير فيديو كليب، أغنيته “سلطان”، التي سبق أن أطلقها على موقع رفع الأغاني “ديزر”.
وسبق أن زار محمد رمضان المغرب من أجل حضور العرض الأول لفيلمه، الذي أقيم في الدارالبيضاء، وهناك اتضحت للجمهور الصداقة الكبيرة، التي تجمعه مع الفنان سعد لمجرد، التي تولد عنها فيديو كليب أغنية “إنساي”، الذي تجاوز عتبة 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحل في المغرب غدا الاثنين.. يلتقي الإعلام قبل بداية تصوير الكليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.