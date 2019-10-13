محمد رمضان يحل في المغرب غدا الاثنين.. يلتقي الإعلام قبل بداية تصوير الكليب

يحل النجم المصري، محمد رمضان، غدا الاثنين، في المغرب، إذ من المقرر أن يحل في مطار مدينة الدارالبيضاء قبل انتقاله إلى مدينة مراكش.

ويحل رمضان في مطار محمد الخامس في البيضاء، حيث حدد موعدا مع الصحافة، قبل أن ينتقل إلى مدينة مراكش لمباشرة الغرض الأول من زيارته للمغرب.

واختار محمد رمضان المغرب لتصوير فيديو كليب، أغنيته “سلطان”، التي سبق أن أطلقها على موقع رفع الأغاني “ديزر”.

وسبق أن زار محمد رمضان المغرب من أجل حضور العرض الأول لفيلمه، الذي أقيم في الدارالبيضاء، وهناك اتضحت للجمهور الصداقة الكبيرة، التي تجمعه مع الفنان سعد لمجرد، التي تولد عنها فيديو كليب أغنية “إنساي”، الذي تجاوز عتبة 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.