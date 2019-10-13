هجوم داخل مسجد يسقط 16 قتيلا.. وغوتيرس يدين الاعتداء الدموي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش بشدة، الهجوم على مسجد شمالي بوركينا فاسو، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 16 من المصلين.

ووقع الهجوم في قرية سالموسي بمقاطعة اودولان شمالي بوركينا فاسو، بعد ظهر الجمعة الماضي، ولكن لم يعلن عنه حتى أمس السبت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام يعرب عن عميق مواساته لعائلات الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو. ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام مجددا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع بوركينا فاسو لتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان بقاء البلاد على طريق التنمية المستدامة، وفقا للمتحدث.

وأفادت تقارير محلية أن الهجوم الدموي وقع خلال صلاة الجمعة، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على المصلين داخل المسجد.