بعد سلسلة من الاحتجاجات.. الزيادة في أجور عمال النظافة بالمدارس- التفاصيل

بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، والاعتصامات العديدة، التي خاضها عمال النظافة في المؤسسات التعليمية في جهة الرباط سلا القنيطرة، في الشهور الماضية، تم، أخيرا توقيع على محضر اتفاق مع شركة المناولة “حياة نيكوص”، وإدارة الأكاديمية الجهوية، تحت إشراف المديرية الجهوية للشغل في الرباط، قبل أيام.

وفي هذا السياق، إلتزمت شركة المناولة “حياة نيكوص”، وإدارة الأكاديمية الجهوية، زيادة في الأجر قدرها 300 درهم على دفعتين (أكتوبر 2019 وغشت 2020)، أما على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد التزم مدير الأكاديمية الجهوية بصرف متأخرات الأجور لشهور فبراير، ومارس، وأبريل 2019 لكل العمال، والعاملات، الذين زاولوا عملهم خلال هذه الفترة، في أجل لا يتعدى الشهرين.

كما التزمت شركة المناولة “حياة نيكوص”، في محضر الاتفاق المذكور، التراجع عن قرارات التنقيل التعسفي، والتوقيف، الذي طال بعض العمال، وارجاعهم إلى عملهم، فضلا عن التصريح الكلي بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (26 يوم عمل بدل 18 يوما)

Advertisements

وكان عمال النظافة، والحراسة في المؤسسات التعليمية في جهة الرباط، المنضوون تحت الجامعة الوطنية للتعليمFNE، قد خاضوا إضرابات عديدة، ووقفات احتجاجية، قبل شهور، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الرباط.

وكان المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة، حمل الأكاديمية الجهوية في الرباط المسؤولية القانونية، والإدارية في كل “ما يحدث من خروقات، ومخالفات شغلية، من خلال عقد صفقات بدفاتر تحملات، منافية للقوانين الجاري بها العمل، وعدم معاقبة المخالفين لها”.

وطالب المصدر ذاته “الأكاديمية الجهوية في الرباط بصرف متأخرات أجور العاملات، والعمال بشكل فوري”.